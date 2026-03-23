Dolapta yakalanan hırsızdan polise ''pes'' dedirten tepki!

Edinilen bilgiye göre, Adana'da bir evdeki hırsızlık olayıyla ilgili Osmaniye ve Adana İl Emniyet Müdürlüklerince ortak çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayının şüphelisi Y.U. isimli kadının, Osmaniye’de akrabalarına ait bir ikamette gizlendiği tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi dolap içerisinde saklanır vaziyette buldu. Yakalanan şüphelinin, kendisini bulan polis ekiplerine "Maşallah ne oldu şimdi?" şeklinde karşılık verdiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.