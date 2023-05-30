Dolar, altın ve borsada yön neresi? İslam Memiş'ten ''son çıkış'' uyarısı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, seçim sonrası piyasalara ilişkin tahminlerini paylaştı. Memiş, ''Son çıkış, dikkat edin'' diyerek yatırımcıları uyardı.
Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki hareketlilikle ilgili bir analizde bulundu. Memiş, altın, döviz ve borsa yatırımcısını uyardı.
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Memiş’in “yatırım tavsiyesi değildir” diyerek piyasalara ilişkin yaptığı tahminler ise şöyle sıralandı:
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"Bu hafta borsada yukarı yönlü hareketler, döviz kurlarında, emtiada aşağı yönlü hareketler görürüz diye tweet atmıştım. Kapanışta yüzde 4,10’luk yükselişle dün borsa günü tamamladı.
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Bizim direnç seviyemiz vardı, 4800 puan. Burası test edildi. Şimdi yeni bant aralığımızı açıklıyorum.
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