''Dolar düşecek'' diyen İslam Memiş, Mart ayını işaret etti: ''Hikayesi farklı''
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, şubat ayında Türk Lirası'nın pozitif ayrışmasını beklediğini dile getirdi. Memiş, dolar ve altın fiyatlarında düşüş öngörüsünün devam ettiğini belirterek, ''Mart ayının hikayesi farklı'' dedi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını sabit tutmasının ardından altında başlayan düşüş sürüyor. Bugün gram altın 777 lira seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 1.289,00 liradan alıcı buluyor. Ocak ayının sakin ve şeffaf geçtiğine dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Para Üstü TV'de yaptığı değerlendirmede, "Şubat ayına odaklanmanın zamanı geldi. Türk lirasının pozitif ayrışmasını bekliyorum. Bunun uzun vadeli yatırımcılar için dövize, altına, gümüşe ihtiyacı olan veya alım için bekleyen yatırımcıya fırsat sunacağını bekliyorum." dedi.
"Mart ayına baktığımız zaman Mart ayının hikayesi farklı." diyen Memiş şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sürpriz yok"
-Bu hafta Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz kararını gördük piyasaların genel beklentisi bu yöndeydi. Sürpriz yok. FED'in 2022 ile alakalı para politikası yol haritasında yatırımcılar önünü net olarak görmüş oldu.
-2022 yılında 3 kez faiz artırma sürecini devam ettirecek. Mart'a kadar olan bir aylık süreç var. Fiyatlamalara baktığımız zaman da sürpriz olmayan fiyatlamaları gördük. Dolar TL kurundaki yükselişlerin sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. 13,65 seviyesi kritik direnç seviyesi. Bu seviyenin üzeri yukarı yönlü kırılırsa 13,80'den bahsedebiliriz ama bu yükselişlerin 13,63 ile sınırlı kaldığını gördük.