Dolar kuru için çılgın tahmin: ''15-20 TL bile komik rakamlar olacak''

Milli Gazete'nin haberine göre, ekonomist Selçuk Geçer'den korkutan kur tahmini geldi. Türkiye ekonomisinin hiç iyiye gitmediğini vurgulayan Geçer, "Dolar çok yakında 20 TL. Böyle giderse bir sabah "Eyvah dolar 30 TL" deriz" dedi.