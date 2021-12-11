Dolar kuru için çılgın tahmin: ''15-20 TL bile komik rakamlar olacak''
Türk Lirası karşısındaki yükselişiyle rekor üstüne rekor kıran dolar kuru için ekonomist Selçuk Geçer'den "yok artık" dedirten bir kabus senaryosu geldi: "Dolar için 15 TL'ler 20 TL'ler çok komik rakamlar olacak. Bir sabah eyvah 30 TL olmuş diyeceğiz"
Eylül ayından bu yana yüzde 60'tan fazla artarak 14 TL'ye dayanan dolar kuru için ekonomist Selçuk Geçer'den korkutan tahmin geldi.
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Milli Gazete'nin haberine göre, ekonomist Selçuk Geçer'den korkutan kur tahmini geldi. Türkiye ekonomisinin hiç iyiye gitmediğini vurgulayan Geçer, "Dolar çok yakında 20 TL. Böyle giderse bir sabah "Eyvah dolar 30 TL" deriz" dedi.
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Daha önce, dolar 15'te durursa şanslıyız diyen Selçuk Geçer, "Böyle giderse bir sabah "Eyvah dolar 30 TL diyeceğiz" ifadesini kullandı. Selçuk Geçer dolar kurunun çok yakında 20 TL'yi göreceğini belirtti.
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Dolar kurunda dün hareketin başladığını belirten Geçer, Aralık ayı Merkez Bankası toplantısı sonrasında kurun 14 TL'nin üstüne çıkarak 15 TL'ye dayanacağını vurgulamıştı.
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