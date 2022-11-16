Dolar kuru için kırmızı alarm: ''Ana dalga geliyor!''
Dolar kurunda 2021 yılının son çeyreğinde başlayan yükseliş 2022 yılının son döneminde de hız kesmeden sürerken ünlü ekonomi yazarı Evren Devrim Zelyut "Dolarda ana dalgaya hazır olun" diyerek uyardı.
ABD Doları, Euro ve Japon Yeni Türk Lirası karşısında zirvedeki yatay seyrini sürdürürken, altın fiyatları da son 8 ayın zirvesine oturdu.
Dün açıklanan ABD üretici enflasyonu verisi de, Fed’in gelecek dönemlerde daha az şahin bir duruş sergileyebileceği yönündeki beklentileri destekledi. Ayrıca, ülkede enflasyonun zirve yaptığına dair iddiaları da artırdı.
Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun tepe yaptığına yönelik güçlenen beklentilere karşın artan jeopolitik risklerle karışık seyrediyor.
Rusya-Ukrayna savaşının çevre ülkelere de sıçrayabileceği endişesi risk iştahını negatif etkiliyor.
Güne (16 Kasım 2022) 18,60 TL'den başlayan Dolar 18,61 TL'den seyrini sürdürürken dolar kuru için kritik uyarı Yeniçağ gazetesi yazarı Evren Devrim Zelyut'tan geldi.
Yeniçağ gazetesi yazarı Evren Devrim Zelyut, ekonomide iki yapısal soruna dikkat çekti ve doların ne olacağını açıklayarak tarih verdi.