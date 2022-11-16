Dolar kuru için kırmızı alarm: ''Ana dalga geliyor!''

Dün açıklanan ABD üretici enflasyonu verisi de, Fed’in gelecek dönemlerde daha az şahin bir duruş sergileyebileceği yönündeki beklentileri destekledi. Ayrıca, ülkede enflasyonun zirve yaptığına dair iddiaları da artırdı.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun tepe yaptığına yönelik güçlenen beklentilere karşın artan jeopolitik risklerle karışık seyrediyor.

Rusya-Ukrayna savaşının çevre ülkelere de sıçrayabileceği endişesi risk iştahını negatif etkiliyor.