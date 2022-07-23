Dolar mı, Euro mu ? İşte dikkat çeken piyasa tahminleri...

Fed'in parasal genişlemede de frene bastığı bu süreçte Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) özellikle faiz artırımı konusunda adım atmakta yavaş hareket etmesi dolar ile Euro arasındaki makasın dolar lehine kapanmasına neden oldu. Euro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesini gördü. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın yol açtığı emtia fiyatlarındaki artış ve gaz tedarikinde yaşanan sıkıntıların yanında Almanya ekonomisinin uzun yıllar sonra cari açık vermesi ve İtalya’daki siyasi durum, euronun güç kaybetmesini destekleyen diğer gelişmeler olarak öne çıktı.