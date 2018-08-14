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  3. 14 Ağustos 2018 17:40

Dolar protestosunda vatandaşın zor anları

Eminönü Sultanhamam esnafı ve Adaleti Savunan Derneği (ASDER) üyesi bir grup, hükümetin 'dövizlerinizi bozdurun' çağrısına destek vermek yaptığı basın açıklamasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Dolar protestosunda vatandaşın zor anları

"Dolarları yakın" çağrılarına bir hoca "Amerikan'nın ilahlaştırdığı doları, yani ilahını elimizle yırtıp atmak geliyor içimden. Bu dolarda Allah'ın adı yazıyor. Biz saygısızlık da yapmayız. Bu dolarda "Allah'a inanıyoruz" yazıyor. "diyerek karşı çıktı. Sultanhamam esnafı toplamda 100 bin dolar bozdurdu.

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Dolar protestosunda vatandaşın zor anları

Eminönü Sultanhamam esnafı ve ASDER üyesi bir grup, Sultanhamam Meydanı'nda toplandı. "Ekonomik Savaşı Kazanacağız" yazılı pankart açan grup "Kahrolsun Amerika" şeklinde slogan attı. Grup adına ASDER üyesi İrfan Çalışkan bir basın açıklaması yaptı. Çalışkan, "Biz, Türkiye'ye karşı uygulanan ekonomik savaşın en bariz silahı olan döviz kurlarının planlı olarak yükseltilmesine, karşı duruş olarak elimizdeki dövizleri bozdurarak ülkemize tuzak kuranların tuzağını boşa çıkarma yolunda bir adım atıyoruz.

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Dolar protestosunda vatandaşın zor anları

Bu hareketin büyüyeceğine inanıyoruz. Bize silah olarak kullanılan dolarların, dövizin her türlüsünün bizim gözümüzde bir değeri olmadığını bütün dünyaya göstereceğiz. Bu mücadelenin bir ayağı döviz bozdurma seferberliği olduğunu gibi diğer yandan da dış ticarette doları terk edip, milli para birimimizle ödeme yapmaya başlayacağız" dedi.

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Dolar protestosunda vatandaşın zor anları

Daha sonra grup bozdurmak üzere yanlarında getirdikleri dolarları çıkardı. Esnafın bir bölümü ise "Yak" diye slogan attı.

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