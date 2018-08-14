Dolar protestosunda vatandaşın zor anları

Bu hareketin büyüyeceğine inanıyoruz. Bize silah olarak kullanılan dolarların, dövizin her türlüsünün bizim gözümüzde bir değeri olmadığını bütün dünyaya göstereceğiz. Bu mücadelenin bir ayağı döviz bozdurma seferberliği olduğunu gibi diğer yandan da dış ticarette doları terk edip, milli para birimimizle ödeme yapmaya başlayacağız" dedi.

