''Dolar Trilyoner''i aday listesi açıklandı. İşte listedeki isimler
Dünyada serveti ile gündeme gelen dolar milyarderleri arasında ilk ''Dolar trilyoneri'' nin kim olacağı merak ediliyor. İşte dolar trilyonerine aday gösterilen o isimler.
Önümüzdeki 3 yıl içinde kişisel servet açısından dünyanın ilk dolar trilyonerini görebiliriz. Dünyanın ilk milyarderi 1916 yılında John D. Rockefeller olmuştu. Standart Oil firmasının sahibi Rockefeller’den 91 yıl sonra 2007 yılında dünyanın ilk trilyon dolarlık şirketi PetroChina oldu.
Ancak bu tarihten sonra teknoloji petrolün önüne geçti. Apple, Microsoft, Nvidia gibi şirketler ise günümüzde 3 trilyon doların üzerinde piyasa değerine ulaştı. Dünya şimdi de kişisel serveti 1 trilyon doları aşan ilk iş insanına hazırlanıyor. Informa Connect Academy’nin yaptığı araştırmaya göre halihazırda 251 milyar dolar kişisel servetiyle dünyanın en zengin insanı olan SpaceX ve Telsa’nın patronu Elon Musk’ın 2027 yılında dolar trilyoneri olabileceği hesaplanıyor.
Kişisel servetinin yıllık büyüme hızı yüzde 110 olan Musk’tan sonra ise dolar trilyonerleri çok hızlı bir artış gösterecek. Musk’tan sonra ilk olarak Hintli iş insanı Gautam Adani 2028’de dolar trilyoneri olabilir. Adani’nin yıllık servetini artırma oranı yüzde 123 olarak hesaplanıyor. 2028 yılı içinde ise üçüncü ve dördüncü dolar trilyoneri ortaya çıkacak. Beklentiye göre Adani’den sonra ilk olarak Nvidia’nın patronu Jensen Huang üçüncü trilyoner olurken, Barito Pacific Group isimli şirketin sahibi olan Endonezyalı enerji ve madencilik devinin patronu Prajogo Pangestu dünyanın dördüncü dolar trilyoneri olma unvanına kavuşacak.
Yıllık servet artış oranı yüzde 136 olan Pangestu’nun ardından bir sonraki trilyonerler için 2030 yılı beklenecek. 2030 yılında Fransız lüks devi LVMH’nin CEO’su Bernard Arnault dolar trilyoneri olurken onu Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ve Nike şirketinin kurucu ortağı Phil Knight’ın takip etmesi bekleniyor. Sekizinci dolar trilyoneri ise Hintli iş insanı ve petrokimya firması Reliance Industries’in yönetim kurulu başkanı Mukesh Ambani olacak.