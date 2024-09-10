''Dolar Trilyoner''i aday listesi açıklandı. İşte listedeki isimler

Ancak bu tarihten sonra teknoloji petrolün önüne geçti. Apple, Microsoft, Nvidia gibi şirketler ise günümüzde 3 trilyon doların üzerinde piyasa değerine ulaştı. Dünya şimdi de kişisel serveti 1 trilyon doları aşan ilk iş insanına hazırlanıyor. Informa Connect Academy’nin yaptığı araştırmaya göre halihazırda 251 milyar dolar kişisel servetiyle dünyanın en zengin insanı olan SpaceX ve Telsa’nın patronu Elon Musk’ın 2027 yılında dolar trilyoneri olabileceği hesaplanıyor.