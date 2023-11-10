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Dolmabahçe'de 10 Kasım töreni

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85'inci yıl dönümünde hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı.

Kaynak: İHA
Dolmabahçe'de 10 Kasım töreni - Resim: 1

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde Türkiye’nin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlikler ve saygı duruşlarıyla anıldı. Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise adeta hayat tüm yurtta durdu.

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Dolmabahçe'de 10 Kasım töreni - Resim: 2

Çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarıyla anma töreni için Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Sarayda saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan odasında tören düzenlendi.

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Dolmabahçe'de 10 Kasım töreni - Resim: 3
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