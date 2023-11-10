Dolmabahçe'de 10 Kasım töreni

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde Türkiye’nin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlikler ve saygı duruşlarıyla anıldı. Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise adeta hayat tüm yurtta durdu.