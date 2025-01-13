Dolmuş şoförü eşini ısırıp, bıçaklayan kadının ''ahlaksız teklif'' iddiası mide bulandırdı
Adana'da dolmuş süren kocasını bıçaklayan kadın çocuğunu hala göremediği için gözyaşlarına boğuldu..
Adana'da dolmuş süren kocasını bıçaklayan kadın çocuğunu hala göremediği için gözyaşlarına boğulurken, eşinin kumar borcu olan erkeklerden ahlaksız teklif aldığını söyleyerek, “Eşime durumu anlattım bana 'bir kereden bir şey olmaz' yanıtını verdi” dedi. Ayrıca, kocanın genç kadını darp ettiği görüntüler ortaya çıktı.
Evli ve bir çocuk annesi, 5 aylık da hamile olan S.A. (26) geçtiğimiz günlerde çocuğunu göstermeyen eşi M.A.'yı (26) dolmuş sürerken bıçaklamıştı. Genç kadın o anları ve evli kaldığı 3 yıl içinde kocasının kendisine neler yaptığını anlattı.
S.A. eşiyle görücü usulü evlendiğini, eşinin önce askeriyede çalıştığını daha sonra kumar bağımlısı olduğunu öğrendiğini, boşanmak istediğini ve bir türlü kurtulamadığını, bir keresinde çalıştığı sağlık kabinine gelerek boşanmaktan vazgeçmesi için boğazını sıkıp kendisini öldürmeye çalıştığını öne sürdü.
S.A. bu olayın anbean güvenlik kamerası kayıtları olduğunu da belirtti. S.A. evli kaldığı 3 yıl içinde sayısız kez şiddete maruz kaldığını, bir keresinde şikayetçi olduğu için 3 ay hapse girdiğini ama daha sonra çocuğu için şikayetinden ve boşanmaktan vazgeçtiğini ancak eşinin hem ordudan atıldığını hem de kumar oynamaya devam ettiğini, üstelik kendisini de aldattığını, en son da çocuğunu alıp götürdüğünü ve bir daha göremediğini ifade etti.