Dolmuş şoförü eşini ısırıp, bıçaklayan kadının ''ahlaksız teklif'' iddiası mide bulandırdı

S.A. bu olayın anbean güvenlik kamerası kayıtları olduğunu da belirtti. S.A. evli kaldığı 3 yıl içinde sayısız kez şiddete maruz kaldığını, bir keresinde şikayetçi olduğu için 3 ay hapse girdiğini ama daha sonra çocuğu için şikayetinden ve boşanmaktan vazgeçtiğini ancak eşinin hem ordudan atıldığını hem de kumar oynamaya devam ettiğini, üstelik kendisini de aldattığını, en son da çocuğunu alıp götürdüğünü ve bir daha göremediğini ifade etti.