  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Dolu yağışı felakete dönüştü: Araçlar ve tarım alanları zarar gördü!

Dolu yağışı felakete dönüştü: Araçlar ve tarım alanları zarar gördü

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklar beyaza bürünürken, bazı araçlar ve tarım alanları zarar gördü.

Kaynak: İHA
Dolu yağışı felakete dönüştü: Araçlar ve tarım alanları zarar gördü - Resim: 1

İlçede yaklaşık yarım saat boyunca aralıksız devam eden dolu yağışı, kent merkezi ve çevresinde etkili olurken, Kurtuluş Mahallesi'nde civarında hortum görüldü. 

1 / 6
Dolu yağışı felakete dönüştü: Araçlar ve tarım alanları zarar gördü - Resim: 2

Dolu nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları ise küçük çaplı su baskınlarına yol açtı.

2 / 6
Dolu yağışı felakete dönüştü: Araçlar ve tarım alanları zarar gördü - Resim: 3

Vatandaşlar ani bastıran dolu yağışı karşısında zor anlar yaşarken, sürücüler güvenli alanlara yönelmeye çalıştı. Dolu tanelerinin büyüklüğü dikkat çekerken, park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluştuğu belirtildi.

3 / 6
Dolu yağışı felakete dönüştü: Araçlar ve tarım alanları zarar gördü - Resim: 4

Yağışın ardından tarım arazilerinde de zarar meydana geldi. Özellikle ekili ve dikili alanların doludan olumsuz etkilendiği, ilgili kurumlar tarafından hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

4 / 6