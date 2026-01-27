Dolu yağışı felakete dönüştü: Araçlar ve tarım alanları zarar gördü
Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklar beyaza bürünürken, bazı araçlar ve tarım alanları zarar gördü.
Kaynak: İHA
İlçede yaklaşık yarım saat boyunca aralıksız devam eden dolu yağışı, kent merkezi ve çevresinde etkili olurken, Kurtuluş Mahallesi'nde civarında hortum görüldü.
Dolu nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları ise küçük çaplı su baskınlarına yol açtı.
Vatandaşlar ani bastıran dolu yağışı karşısında zor anlar yaşarken, sürücüler güvenli alanlara yönelmeye çalıştı. Dolu tanelerinin büyüklüğü dikkat çekerken, park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluştuğu belirtildi.
Yağışın ardından tarım arazilerinde de zarar meydana geldi. Özellikle ekili ve dikili alanların doludan olumsuz etkilendiği, ilgili kurumlar tarafından hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.
