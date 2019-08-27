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  3. 27 Ağustos 2019 09:09

Marid'de dolu yağışı hayatı felç etti

İspanya'nın başkenti Madrid'de gün boyu etkili olan dolu yağışı kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Ev ve işyerlerini su bastı, çok sayıda araç zarar gördü.

Marid'de dolu yağışı hayatı felç etti

Madrid özerk yönetimi hükümeti ve yerel belediyelerinden yapılan açıklamaya göre, kentteki 5 metro hattı ile M-40 ve M-30 çevre yolları ve bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

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Marid'de dolu yağışı hayatı felç etti

Arganda del Rey'de 17.30-18.00 arasında metrekareye 40 litreden fazla yağış düştü. Şiddetli yağışın ve dolunun etkisiyle çok sayıda araç zarar gördü, ev ve iş yerlerini su bastı.

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Marid'de dolu yağışı hayatı felç etti

Madrid özerk yönetimi, itfaiyenin 200'den fazla yere müdahale ettiğini, ikinci derece öneme sahip turuncu alarma geçildiğini açıkladı.

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Marid'de dolu yağışı hayatı felç etti

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