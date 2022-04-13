Domatesin macerası... 1 kilo domatesten kim ne kadar para kazanıyor
Ortalama 25 lira olan domates fiyatları son günlerde vatandaşları isyan ettirirken domates fiyatlarının neden yüksek olduğu merak konusu oldu. İşte domatesin üreticiden tüketiciye gelene kadar olan macerası.
Ortalama 25 lira olan domates fiyatları son günlerin en önemli tartışma konularının başında geliyor? Arada fırsatçı var mı? En çok kim kazanıyor? Marketçi mi suçlu aracı mı? 1 kilo domates Antalya'dan İstanbul'daki market rafına gelene kadar kim ne kadar para kazanıyor?..
Domates fiyatları el yakıyor. Bugün İstanbul'da marketlerde kilosu 23-25 lira olan domates, tarlaki çiftçiden kilosu 10 liraya satın alınıyor. Sonra üzerine maliyetler ve karlar eklene eklene tüketiciye yüzde 125'e yakın zamlanmış olarak ulaşıyor. Peki arada fırsatçı var mı? Kim kazanıyor, kim kaybediyor? Marketçi mi suçlu aracı mı? Otobanların ücreti fiyatları ne kadar artırıyor? Antalya'dan İstanbul'a gelene kadar hangi kalemler ücreti belirliyor? Sabah yazarı Dilek Güngör tek tek hesapladı. İşte 1 kilo domatesin market rafına çıkana kadar üzerine binen masraf ve kar...
Tarladan 10 TL'ye çıkıyor Antalya halinde 12.5 TL oluyor
Bu işle uğraşan bir üreticiden hesabı istedim. Antalya'dan çıkan 1 kilogramlık domatesin üzerinde hangi maliyet kalemleri var? Bugün market rafında 23-25 TL arasında olan domates Antalya haline 10 TL'den giriyor. Buna rüsum, işçilik, kutu, ambalaj, kira-elektrik gibi masraflar eklendiğinde çıkışı 12.90 TL'yi buluyor.
1 kilo domates İstanbul'a 1 TL'ye taşınıyor
Yani üreticiden tüccarın alarak 10 TL'ye hale getirdiği domatese Antalya'da 2.90 TL ekleniyor. Daha sonra bir kilo domatesin İstanbul yolculuğu başlıyor. Hani hep tartışılan otoban maliyeti var ya… 1 kilogram domates için 1 TL…
Buna TIR şoförünün maaşından yakıt parasına ve otoban ücretine kadar her şey dahil…