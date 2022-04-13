Domatesin macerası... 1 kilo domatesten kim ne kadar para kazanıyor

Domates fiyatları el yakıyor. Bugün İstanbul'da marketlerde kilosu 23-25 lira olan domates, tarlaki çiftçiden kilosu 10 liraya satın alınıyor. Sonra üzerine maliyetler ve karlar eklene eklene tüketiciye yüzde 125'e yakın zamlanmış olarak ulaşıyor. Peki arada fırsatçı var mı? Kim kazanıyor, kim kaybediyor? Marketçi mi suçlu aracı mı? Otobanların ücreti fiyatları ne kadar artırıyor? Antalya'dan İstanbul'a gelene kadar hangi kalemler ücreti belirliyor? Sabah yazarı Dilek Güngör tek tek hesapladı. İşte 1 kilo domatesin market rafına çıkana kadar üzerine binen masraf ve kar...