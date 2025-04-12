Domatesleri çöpe döken pazarcının başına gelmeyen kalmadı

Çorum'da geçen haftalarda yapılan denetimin ardından domateslerini çöpe döküp bu anları sosyal medyada paylaşan iki pazar esnafının satış yerleri, Zabıta Yönetmeliği'nin 27/D maddesine göre, 'Piyasada darlık oluşturmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malları belirli ellerde toplayanların, satıştan kaçınanların, stoklayanların, yok edenlerin, bu amaçla propaganda yapanların veya benzeri davranışlarda bulunanların tahsislerinin iptali' gereğince belediye encümeni kararıyla iptal edildi.