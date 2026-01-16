Domuz avının sonu kötü bitiyordu; yardımına avcı arkadaşları yetişti

Trabzon'da avcıların ilk teması sırasında vurulan ve yaralı halde çalılıklar arasında saklanan yaban domuzu, ani bir hamleyle bulunduğu yerden fırlayarak yakınına gelen avcıya saldırdı. 64 yaşındaki avcıyı saldırı sırasında yere deviren yaban domuzu, yerde de saldırmaya devam etti.