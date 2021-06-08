Dondurma almaya çıkıp, iki çocuk sahibi adamla kaçmıştı: Bakın nasıl kandırmış?
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan 18 yaşındaki Kübra Kalır'ın evli ve iki çocuk sahibi Maşallah Gürer adlı kişi ile kaçmıştı. 18 yaşındaki Kübra, ailesinin yanına geri döndü.
Müge Anlı, 5 Haziran’da İstanbul Eyüp’te yaşadığı evinden dondurma almaya diye çıkıp ortadan kaybolan 18 yaşındaki Kübra Kalır’ın, evli ve iki çocuk sahibi Maşallah Gürer’e kaçtığını ortaya çıkarmıştı.
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Ancak dakikalar içinde bulunan genç kız, yolunu gözleyen ailesine evine dönmeyeceğini, evlenip yuva kuracağını ifade etmişti.
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EVLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDU
Yaşanan gelişmelerin ardından anne ve babasının peşine bırakmayacağını söylediği Kübra Kalır, Müge Anlı’nın girişimleriyle ailesinin yanına dönme kararı aldı.
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Anne ve babasıyla canlı yayına katılan Kalır, vaatlerine kandığı sevgilisinin evli olduğunu bilmediğini ve başta kaçmak gibi bir niyeti olmadığını belirtti.
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