Dondurucu soğukta yüzlerce aracın kilometrelerce uzunluktaki kuyruğu kamerada
Edirne'de yurt dışına çıkış yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen yüzlerce tır sürücüsü, soğuk havada yaklaşık 17 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.
Kaynak: İHA
Türkiye'de aldıkları ihracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için yola çıkarak, Hamzabeyli Sınır kapısına gelen tırlar, soğukta havada yaklaşık 17 kilometre kuyruk oluşurdu.
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Tır sürücüleri yaşanan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğunun, sistem güncellemesinde ve Bulgaristan tarafındaki gümrüğün yavaş çalışmasından dolayı kaynaklandığını belirtti.
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Sıranın kendilerine gelmesini bekleyen tır sürücüleri, yaşanan yoğunluğun yetkililer tarafından çözüme kavuşturulmasını istedi.
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Kilometrelerce uzunluktaki sıralarda beklerken, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesislerin bile olmadığını ifade eden sürücüler, yaşanan duruma çözüm istedi.
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