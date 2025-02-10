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Dondurucu soğukta yüzlerce aracın kilometrelerce uzunluktaki kuyruğu kamerada

Edirne'de yurt dışına çıkış yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen yüzlerce tır sürücüsü, soğuk havada yaklaşık 17 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Kaynak: İHA
Dondurucu soğukta yüzlerce aracın kilometrelerce uzunluktaki kuyruğu kamerada - Resim: 1

Türkiye'de aldıkları ihracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için yola çıkarak, Hamzabeyli Sınır kapısına gelen tırlar, soğukta havada yaklaşık 17 kilometre kuyruk oluşurdu.

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Dondurucu soğukta yüzlerce aracın kilometrelerce uzunluktaki kuyruğu kamerada - Resim: 2

Tır sürücüleri yaşanan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğunun, sistem güncellemesinde ve Bulgaristan tarafındaki gümrüğün yavaş çalışmasından dolayı kaynaklandığını belirtti.

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Dondurucu soğukta yüzlerce aracın kilometrelerce uzunluktaki kuyruğu kamerada - Resim: 3

Sıranın kendilerine gelmesini bekleyen tır sürücüleri, yaşanan yoğunluğun yetkililer tarafından çözüme kavuşturulmasını istedi.

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Dondurucu soğukta yüzlerce aracın kilometrelerce uzunluktaki kuyruğu kamerada - Resim: 4

Kilometrelerce uzunluktaki sıralarda beklerken, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesislerin bile olmadığını ifade eden sürücüler, yaşanan duruma çözüm istedi.

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