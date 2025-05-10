Döner bıçaklı trafik magandası kamerada
İzmir Karşıyaka'da trafikte çıkan tartışmada aracından inen bir kişi, döner bıçağı çekti. O anlar yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı.
Olay Karşıyaka Girne Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan spor otomobilin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü ile tartıştı.
Bu esnada otomobil sürücüsü araçta kılıf ile muhafaza ettiği döner bıçağını çıkartarak tartıştığı kişilerin üzerine yürüdü. Ardından motosiklet sürücüsünün olay yerinden ayrılmasıyla kavga sona erdi.
Olay anı kamerada
Meydana gelen kavga anları ise bir otomobilin güvenlik kamerasıyla ve bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki spor otomobil sürücüsü, yaşadığı tartışma sonrasında, otomobilinde kılıfta muhafaza ettiği döner bıçağını çıkartarak motosiklet sürücüsünün üzerine yürüdüğü anlar yer aldı.
Öte yandan döner bıçaklı saldırganın kimliği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada E.M. (22) olduğu belirlenen saldırgan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan saldırgan, emniyete götürüldü.