Döner bıçaklı trafik magandası kamerada

Olay anı kamerada

Meydana gelen kavga anları ise bir otomobilin güvenlik kamerasıyla ve bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki spor otomobil sürücüsü, yaşadığı tartışma sonrasında, otomobilinde kılıfta muhafaza ettiği döner bıçağını çıkartarak motosiklet sürücüsünün üzerine yürüdüğü anlar yer aldı.