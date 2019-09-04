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  3. 04 Eylül 2019 12:35

Dorian kasırgası ABD'ye ulaştı

Dorian kasırgası Bahamalar'ın ardından ABD'ye ulaştı. ABD'nin Florida eyaletindeki Jacksonville'de etkili olmaya başlayan Dorian'ın ABD'de büyük bir yıkıma sebep olması bekleniyor. Dünyanın gözünü çevirdiği ABD'de büyük kasırga içi

Dorian kasırgası ABD'ye ulaştı

Dorian kasırgası Bahamalar'ın ardından ABD'ye ulaştı. ABD'nin Florida eyaletindeki Jacksonville'de etkili olmaya başlayan Dorian'ın ABD'de büyük bir yıkıma sebep olması bekleniyor.

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Dorian kasırgası ABD'ye ulaştı

Dünyanın gözünü çevirdiği ABD'de büyük kasırga için kırmızı alarm verilirken, halkın sokağa çıkmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

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Dorian kasırgası ABD'ye ulaştı

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bahamalar'da yetkililer, daha önce 5 olarak açıklanan ölü sayısının 7'ye yükseldiğini ve sayının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

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Dorian kasırgası ABD'ye ulaştı

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis ise Marsh Limanı çevresindeki yapıların yüzde 60'ının zarar gördüğünü belirtti. Dorian Kasırgası, şu ana kadar bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.

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