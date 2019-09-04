Dorian kasırgası ABD'ye ulaştı
Dorian kasırgası Bahamalar'ın ardından ABD'ye ulaştı. ABD'nin Florida eyaletindeki Jacksonville'de etkili olmaya başlayan Dorian'ın ABD'de büyük bir yıkıma sebep olması bekleniyor. Dünyanın gözünü çevirdiği ABD'de büyük kasırga içi
Dorian kasırgası Bahamalar'ın ardından ABD'ye ulaştı. ABD'nin Florida eyaletindeki Jacksonville'de etkili olmaya başlayan Dorian'ın ABD'de büyük bir yıkıma sebep olması bekleniyor.
Dünyanın gözünü çevirdiği ABD'de büyük kasırga için kırmızı alarm verilirken, halkın sokağa çıkmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bahamalar'da yetkililer, daha önce 5 olarak açıklanan ölü sayısının 7'ye yükseldiğini ve sayının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.