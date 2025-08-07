Dört aracın karıştığı zincirleme kazada yol savaş alanına döndü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 otomobil birbirine çarptı. 9 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Kaza, Nurdağı- Gaziantep kara yolunu Sakçagözü Mahallesi Mevkiinde meydana geldi. Meydana gelen kazada sürücüleri öğrenilemeyen bir otomobil, karşı yönde gelen bir başka otomobil ile çarpıştı.
Kaza yapan araçların arkasından gelen 2 otomobil de çarptı.
Meydana gelen zincirleme kazada yaralanan 9 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
