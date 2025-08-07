  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Dört aracın karıştığı zincirleme kazada yol savaş alanına döndü

Dört aracın karıştığı zincirleme kazada yol savaş alanına döndü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 otomobil birbirine çarptı. 9 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
Dört aracın karıştığı zincirleme kazada yol savaş alanına döndü - Resim: 1

Kaza, Nurdağı- Gaziantep kara yolunu Sakçagözü Mahallesi Mevkiinde meydana geldi. Meydana gelen kazada sürücüleri öğrenilemeyen bir otomobil, karşı yönde gelen bir başka otomobil ile çarpıştı. 

1 / 4
Dört aracın karıştığı zincirleme kazada yol savaş alanına döndü - Resim: 2

Kaza yapan araçların arkasından gelen 2 otomobil de çarptı. 

2 / 4
Dört aracın karıştığı zincirleme kazada yol savaş alanına döndü - Resim: 3

Meydana gelen zincirleme kazada yaralanan 9 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

3 / 4
Dört aracın karıştığı zincirleme kazada yol savaş alanına döndü - Resim: 4

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

4 / 4