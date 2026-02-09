Dört gün sonra emekli olacaktı... Polis memurunun kahreden sonu

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, 2 aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücülerden Kazım K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralanın ise tedavisi sürüyor.