Dört gün sonra emekli olacaktı... Polis memurunun kahreden sonu
Bartın'da karşı yöne geçerek, kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü Kazım K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis memuru olan Kazım K.'nin 4 gün sonra emekliye ayrılacağı öğrenildi.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Bartın-Zonguldak yolunun Akmanlar mevkisinde meydana geldi. Bartın'dan Zonguldak istikametine giden Kazım K. (55) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı yöne geçti. Otomobil, karşı yönde Recep D. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, 2 aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücülerden Kazım K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralanın ise tedavisi sürüyor.
4 GÜN SONRA EMEKLİYE AYRILACAKTI
Kazada, yaşamını yitiren Kazım K.'nin, Bartın Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.
Kendi aracıyla Zonguldak'a gittiği öğrenilen K.'nin 4 gün sonra emekliye ayrılacağı belirtildi. (DHA)