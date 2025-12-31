Dört gündür kayıp olarak aranan Elif'ten ilk iz bulundu

YÜZÜNDE TIRNAK İZLERİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

K.’ın arkadaşı E.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Erdek Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı. E.G.’nin ifadesinde, kavga ettiği kız arkadaşı Elif’in, otomobiline binip, kamp alanından ayrıldığını söylediği öğrenildi. Öte yandan E. G.’nin yüzünde tırnak izleri olduğu da iddia edildi. Elif ile erkek arkadaşı E. G.’nin kamp alanında yanlarında bir arkadaşlarının daha olduğu, o kişinin de ifadesinde Elif K. ile E.G.’nin kavga ettiğini ve E.G.’nin Elif’i darbettiğini söylediği de öne sürüldü.