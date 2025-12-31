Dört gündür kayıp olarak aranan Elif'ten ilk iz bulundu
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaparken erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrılan 34 yaşındaki Elif K.'den 4 gündür haber alınamıyor. Genç kadını arayan ekipler, Elif K.'nin otomobilinin ön tampon parçasını buldu.
Olay, 27 Aralık gecesi Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti çevresinde meydana geldi. Elif K., erkek arkadaşı E.G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte gölet çevresine kamp yapmaya gitti. İddiaya göre Elif K. ile erkek arkadaşı E.G. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından gece geç saatlerde, 16 ATB 289 plakalı aracıyla kamp alanından ayrılan K.’dan haber alamayan E.G., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, K.’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.
YÜZÜNDE TIRNAK İZLERİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
K.’ın arkadaşı E.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Erdek Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı. E.G.’nin ifadesinde, kavga ettiği kız arkadaşı Elif’in, otomobiline binip, kamp alanından ayrıldığını söylediği öğrenildi. Öte yandan E. G.’nin yüzünde tırnak izleri olduğu da iddia edildi. Elif ile erkek arkadaşı E. G.’nin kamp alanında yanlarında bir arkadaşlarının daha olduğu, o kişinin de ifadesinde Elif K. ile E.G.’nin kavga ettiğini ve E.G.’nin Elif’i darbettiğini söylediği de öne sürüldü.
OTOMOBİLİNİN TAMPON PARÇASI BULUNDU
Elif K.'yi AFAD'ın başkanlığında, toplam 265 kişiden oluşan ekip, karadan, denizden ve havadan dron desteği ile de arıyor. Arama çalışmaları 4 gündür sürerken, AFAD ekipleri, Kapıdağ Yarımadası'nda K.'nin kullandığı otomobilin ön tampon parçasını buldu. Cep telefonundan kaybolduğu günden sonra hiçbir sinyal alınamayan Elif K.’ın Bandırma’da bir tavuk fabrikasında çalıştığı kaydedildi.