Dört yıl önce evlilik vaadiyle dolandırılan gence ikinci şok: ''Ben şimdi 14 Şubat’ta ne yapacağım''

‘290 BİN TL BAŞLIK PARASI 76 GRAM ALTIN VERDİM, 2 AY SONRA EVİ TERK ETTİ’

K., “M. ile evlenmek için 290 bin TL başlık parası, 76 gram altın ve 100 bin TL kıyafet parası verdim. Eşimle, eski evliliğinden kaynaklı birtakım sorunlar yaşadık ve 2 ay sonra evi terk etti. Ailesinin evine gitti. Ailesi ayrıldığımızı söylüyor ama M. hala benim dini nikahlı eşimdir. Biz birbirimize çok aşığız. Hala konuşuyoruz ama eşimin ailesi görüşmemize izin vermiyor. 14 Şubat Sevgililer Günü geldi. Ben şimdi ne yapacağım” diye konuştu.