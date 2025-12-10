Dövdüğü eşinin öldüğünü zanneden cani kocadan akılalmaz plan! Gerçek hastanede ortaya çıktı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir kişi, evde döverek ağır yaraladığı eşi H.B.'nin öldüğünü düşününce, olaya kaza süsü vermek istedi. Tarlaya giren araçta yaralı bulunan kadın hastaneye kaldırılırken, eşi ise gözaltına alındı.
Olay, pazar günü Akçakale’ye bağlı Arıcan Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde otomobilin tarlaya uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta H.B.’yi baygın buldu. B.’nin vücudunda morluklar ve kırıklar tespit edildi. Aracın sürücüsü M.B.’nin ise olayda yara almadığı belirlendi.
H.B. ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.B.’ın yaralarının trafik kazasıyla uyumlu olmadığı, şiddetli darp sonucu oluştuğu belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, olayın seyrini yeniden değerlendirdi.
ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜŞ
Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada M.B.’nin çıkan tartışmada eşini tekme, tokat ve sopayla dövdüğü belirlendi. B.’nin, eşinin öldüğünü düşündüğü, olayı gizlemek amacıyla otomobile bindirip kırsal yola götürdüğü ve aracı tarlaya sürerek kaza gibi göstermeye çalıştığı ortaya çıktı. Jandarma M.B.’yi gözaltına aldı.
H.B.’nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.