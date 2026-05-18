Döviz bürosuna silahlı baskın: İş yeri sahibi ve müşteri, saldırganı boğuşarak etkisiz hale getirdi

Polis Anında Müdahale Etti Ancak Saldırgan Serbest Kaldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden emniyet güçleri, saldırgan B.K.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Ancak asayiş olaylarında kamuoyunun en çok tepki gösterdiği hukuki süreçlerden biri burada da yaşandı; adli mercilere sevk edilen silahlı saldırganın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılması şaşkınlık yarattı. Yaşanan bu olay, ticari işletmelerdeki güvenlik kamerası sistemlerinin ve esnaf dayanışmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.