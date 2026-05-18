Döviz bürosuna silahlı baskın: İş yeri sahibi ve müşteri, saldırganı boğuşarak etkisiz hale getirdi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi'nde, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan S.D.'ye ait döviz bürosunu silahla basan B.K., iş yeri sahibi ve bir müşterinin cesur müdahalesiyle boğuşma sonucu etkisiz hale getirildi. 3 kurşunun isabet ettiği dükkandaki korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, polis tarafından yakalanan saldırganın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması dikkat çekti.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, güpegündüz meydana gelen silahlı saldırı girişimi, iş yeri sahibi ve duyarlı bir müşterinin cesaret örneği gösterdiği bir boğuşmayla son buldu. Haber3.com asayiş masasının edindiği bilgilere göre; 14 Mayıs günü Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren S.D.’ye ait döviz bürosu, önceden husumetli olduğu bilinen B.K. isimli şahıs tarafından hedef alındı.
Önce Kurşun Yağdırdı, Sonra İçeri Girdi
Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, silahlı saldırgan B.K.'nin iş yerine girmeden önce dışarıdan kurşun yağdırdığı görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin sonradan yaptığı tespitlere göre, iş yerine toplam 3 kurşun isabet etti. Ateş açtıktan hemen sonra döviz bürosundan içeri giren B.K., doğrudan husumetlisi olan iş yeri sahibi S.D.'yi vurmaya çalıştı.
Müşteri ve İş Yeri Sahibinden Kritik Müdahale
Olası bir cinayetin önüne geçilen o kritik anlarda, döviz bürosu sahibi S.D. ve o esnada içeride bulunan bir müşteri, kendi hayatlarını tehlikeye atarak silahlı saldırganın üzerine atıldı. Kameralara yansıyan arbedede, ikilinin B.K. ile girdiği yoğun boğuşma sonucunda saldırgan, silahını ateşleyemeden ve hedefindeki kişiye zarar veremeden etkisiz hale getirildi.
Polis Anında Müdahale Etti Ancak Saldırgan Serbest Kaldı
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden emniyet güçleri, saldırgan B.K.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Ancak asayiş olaylarında kamuoyunun en çok tepki gösterdiği hukuki süreçlerden biri burada da yaşandı; adli mercilere sevk edilen silahlı saldırganın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılması şaşkınlık yarattı. Yaşanan bu olay, ticari işletmelerdeki güvenlik kamerası sistemlerinin ve esnaf dayanışmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.