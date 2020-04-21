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  3. 21 Nisan 2020 19:00

Dövme bağımlısı fenomenin ilk hali şoke etti

Gözlerinin içine kadar dövme yaptıran ve geçici körlük yaşayan sosyal medya fenomeni Amber Luke, dövmelerine 20 bin sterlin harcamadan önceki halini Instagram hesabından paylaşarak takipçilerini şoke etti. Takipçileri, genç kadının doğal güzelliğine hayran kaldıklarını ifade ettiler.

Dövme bağımlısı fenomenin ilk hali şoke etti

Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşayan 24 yaşındaki dövme bağımlısı Amber Luke, son çılgınlığını gözlerinin akını maviye boyatarak yapmıştı.

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Dövme bağımlısı fenomenin ilk hali şoke etti

Instagram'da 80 bin takipçisi olan ve tüm vücudunda dikkat çeken dövmelere sahip olan Amber Luke, dövmesiz halinin fotoğrafını paylaştı. Yıllardır vücudundaki dövmelere yaklaşık 20 bin sterlin (173 bin TL) harcayan modelin ergenlik yıllarında çekilmiş fotoğrafı, takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

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Dövme bağımlısı fenomenin ilk hali şoke etti

Mavi bir balo elbissiyle poz veren Luke'un fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni yağdı. Şimdiki halinden oldukça farklı olan model, sarı uzun bukleli saçlarıyla poz vermiş ve vücudunda herhangi bir dövme yok.

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Dövme bağımlısı fenomenin ilk hali şoke etti

Psikolojik sorunlarıyla mücadele etmekte zorlanan Amber, 16 yaşına geldiğinde hayatına yeni bir yön vermek istediğini hissetti.

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