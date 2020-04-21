Dövme bağımlısı fenomenin ilk hali şoke etti

Instagram'da 80 bin takipçisi olan ve tüm vücudunda dikkat çeken dövmelere sahip olan Amber Luke, dövmesiz halinin fotoğrafını paylaştı. Yıllardır vücudundaki dövmelere yaklaşık 20 bin sterlin (173 bin TL) harcayan modelin ergenlik yıllarında çekilmiş fotoğrafı, takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.