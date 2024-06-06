Dövmecide pompalı tüfekle dehşet saçtı
Muğla'da M.G., müşteri kapma nedeniyle tartıştığı, aynı caddede kendisi kimi dövmeci olan E.D.'nin iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında, Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi Kayabal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.G., 'müşteri kapma' tartışması yaşadığı, kendisi gibi aynı caddede dövme dükkanı işleten E.D.'nin iş yerine pompalı tüfekle ateş edip kaçtı.
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D. karnından, yanındaki A.D. ise sağ bacağından yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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İlk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan D.'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
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