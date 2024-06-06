Dövmecide pompalı tüfekle dehşet saçtı

Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında, Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi Kayabal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.G., 'müşteri kapma' tartışması yaşadığı, kendisi gibi aynı caddede dövme dükkanı işleten E.D.'nin iş yerine pompalı tüfekle ateş edip kaçtı.