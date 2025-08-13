  1. Anasayfa
  Drenaj çalışması sırasında topraktan insan ayakları bulundu!

Samsun'da mezarlık yanında iş makineleriyle yapılan drenaj çalışması sırasında toprak altından poşetler içinde çıkan insan ayakları, polisi alarma geçirdi.

Kaynak: İHA
Olay, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’ndeki Derecik Mezarlığı’nda meydana geldi. 

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin mezarlığın üst kısmında iş makineleriyle yürüttüğü drenaj çalışması sırasında, toprak altından poşetler içinde insan ayakları çıktı. 

Bazı poşetlerin yırtılmasıyla ayaklar etrafa saçıldı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri sevk edildi.

