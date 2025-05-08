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''Drift''çi trafik magandasına hayatının şokunu yaşattı

Sapanca'da dönel kavşakta drift yapan lüks otomobilin bir kişi tarafından tabureyle kovalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
''Drift''çi trafik magandasına hayatının şokunu yaşattı - Resim: 1

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde gece saatlerinde meydan gelen olayda, iki sürücü otomobillerle dönel kavşakta drift yaptı.

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''Drift''çi trafik magandasına hayatının şokunu yaşattı - Resim: 2

Gürültüden rahatsız olan bir kişi ise oturduğu tabureyi eline alarak otomobili kovaladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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''Drift''çi trafik magandasına hayatının şokunu yaşattı - Resim: 3

Görüntülerde, lüks otomobilin drift yapması, bir kişinin eline tabure alarak otomobili kovalaması ve otomobilin bölgeden hızla uzaklaşması yer alıyor.

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''Drift''çi trafik magandasına hayatının şokunu yaşattı - Resim: 4
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