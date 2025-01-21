''Drift''çi trafik magandasının sonu bu oldu

Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi tespit ederek durdurdu. Polis ekipleri, K.M.’ye karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi maddesini ihlal ettiğinden 46 bin 392 TL idari para cezası kesti. Ayrıca, şüpheli K.M.’nin 60 günlüğüne ehliyetine el konulurken, trafik güvenliği tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.