DSİ'nin su kanallarında tehlikeli serinlik

Tarlada çalışanların dışında piknik yapmaya gelen kişilerin de bu suya girdiğini söyleyen Bayram Çimen ise, "Her yerde olduğu gibi bizim buralarda da havuz yapılsa iyi olur. Sıcak günlerde DSİ'nin, Ağrı Dağı manzaralı sulama kanalını havuz gibi kullanıyoruz. Bizim plajımız da burası. Bazıları da çocuklarını kucaklarına alarak yüzdürüyor" dedi.