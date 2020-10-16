DSİ'den 100 bin kişiye memba kalitesinde su

"Muğla'nın Milas ilçesi ve Beçin Mahallesinde bulunan 100 bin kişiye memba kalitesinde içme suyu temin edecek olan "Milas ve Yöresi İçme suyu Temini Projesi" çalışmaları aralıksız devam ediyor. Proje kapsamındaki işlerden Akgedik Barajı tamamlanmış olup, bugün itibariyle içme suyu arıtma tesisinde %93, isale hattında %25 mertebelerinde gerçekleşme sağlanmıştır."