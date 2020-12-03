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  3. 03 Aralık 2020 12:15

DSÖ: Dünyanın 3-4 Covid-19 aşısından daha fazlasına ihtiyacı var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarına ilişkin, "Durmamalıyız. 3-4 aşıdan fazlasına ihtiyacımız var. Üretimi artırmalıyız, fiyatı düşürmeliyiz. Tek doz aşıya ihtiyacımız var" dedi.

DSÖ: Dünyanın 3-4 Covid-19 aşısından daha fazlasına ihtiyacı var

Ryan sosyal medyada, Covid-19 salgınına ilişkin soruları yanıtladı.

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DSÖ: Dünyanın 3-4 Covid-19 aşısından daha fazlasına ihtiyacı var

Direktör Ryan, İngiltere'nin, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği Covid-19 aşısının yaygın kullanımına onay vermesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.  

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DSÖ: Dünyanın 3-4 Covid-19 aşısından daha fazlasına ihtiyacı var

Aşıların salgına karşı tek başına yeterli olamayacağına işaret eden Ryan, diğer güvenlik önlemlerinin de alınmasının önemini vurguladı.

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DSÖ: Dünyanın 3-4 Covid-19 aşısından daha fazlasına ihtiyacı var

Ryan, aşı çalışmalarının devam ettirilmesi gerektiğini, dünyanın 3-4 Covid-19 aşısından daha fazlasına ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, "Üretimi artırmalıyız, fiyatı düşürmeliyiz.  

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