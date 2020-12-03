DSÖ: Dünyanın 3-4 Covid-19 aşısından daha fazlasına ihtiyacı var
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarına ilişkin, "Durmamalıyız. 3-4 aşıdan fazlasına ihtiyacımız var. Üretimi artırmalıyız, fiyatı düşürmeliyiz. Tek doz aşıya ihtiyacımız var" dedi.
Direktör Ryan, İngiltere'nin, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği Covid-19 aşısının yaygın kullanımına onay vermesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Aşıların salgına karşı tek başına yeterli olamayacağına işaret eden Ryan, diğer güvenlik önlemlerinin de alınmasının önemini vurguladı.