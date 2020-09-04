DSÖ: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz
DSÖ Sözcüsü Harris: "Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz" açıklamalarında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris koronavirüs aşısıyla ilgili umutları azaltan açıklamalarda bulundu.
Harris "Koronavirüs için gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz" dedi.
Salgın nedeniyle bugüne kadar dünya genelinde 873 bin 223 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelindeki vaka sayısı ise 26 milyon 471 bin 718'e ulaştı.