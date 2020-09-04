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  3. 04 Eylül 2020 17:01

DSÖ: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz

DSÖ Sözcüsü Harris: "Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz" açıklamalarında bulundu.

DSÖ: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris koronavirüs aşısıyla ilgili umutları azaltan açıklamalarda bulundu.

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DSÖ: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz

Harris "Koronavirüs için gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz" dedi.

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DSÖ: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz

Salgın nedeniyle bugüne kadar dünya genelinde 873 bin 223 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelindeki vaka sayısı ise 26 milyon 471 bin 718'e ulaştı.

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DSÖ: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz

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