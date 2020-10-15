DSÖ: Genç insanların aşı olmak için 2022'yi beklemesi gerekebilir

Baş bilim insanı, "Çoğu insan aşının ilk olarak sağlık çalışanları ve ön saflardakilere yapılması gerektiği konusunda hemfikir. Ancak o noktada bile kimin daha fazla risk altında olduğunun belirlenmesi gerekecek. Daha sonra yaşlılara yapılacak ve bu şekilde devam edecek" açıklamasında bulundu.