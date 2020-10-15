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  3. 15 Ekim 2020 22:52

DSÖ: Genç insanların aşı olmak için 2022'yi beklemesi gerekebilir

Dünya Sağlık Örgütü'nün baş bilim insanı Soumya Swaminathan, gençlere 2022'ye kadar yeni tip Koronavirüs aşısı yapılmama ihtimali olduğunu söyledi.

DSÖ: Genç insanların aşı olmak için 2022'yi beklemesi gerekebilir

Soumya Swaminathan, birçok ülkenin aşı geliştirmek için gösterdiği çabaya rağmen toplu aşılanmanın hızlıca gelişme ihtimalinin düşük olduğunu dile getirdi.

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DSÖ: Genç insanların aşı olmak için 2022'yi beklemesi gerekebilir

Baş bilim insanı, "Çoğu insan aşının ilk olarak sağlık çalışanları ve ön saflardakilere yapılması gerektiği konusunda hemfikir. Ancak o noktada bile kimin daha fazla risk altında olduğunun belirlenmesi gerekecek. Daha sonra yaşlılara yapılacak ve bu şekilde devam edecek" açıklamasında bulundu. 

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DSÖ: Genç insanların aşı olmak için 2022'yi beklemesi gerekebilir

Swaminathan, "Genç ve sağlıklı insanların 2022'ye kadar beklemesi gerekebilir" diye konuştu.

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DSÖ: Genç insanların aşı olmak için 2022'yi beklemesi gerekebilir

Batı'da üçüncü safha denemelerini tamamlamaya en yakın görülen şirketlerden AstraZeneca ve Johnson & Johnson, ABD'deki klinik denemelerini güvenlik endişeleri nedeniyle durdurmuştu.

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