DSÖ müfettişini yalanlayan görüntüler ortaya çıktı
Dünya çapında 3,7 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs salgınına ilişkin tartışma yaratacak görüntüler yayınlandı.
Dünyaya diz çöktüren koronavirüs salgınının kökenleri hakkında spekülasyonların kaynağı olan Çin'in Wuhan'daki laboratuvarının, bir DSÖ müfettişinin aksini iddia etmesine rağmen tesiste canlı yarasalar tuttuğu ortaya çıktı.
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Pazar günü Sky News Australia'da yayınlanan ve Wuhan'daki viroloji laboratuvarında çekilen görüntülerde, içerisinde canlı yarasaların olduğu birçok kafes dikkat çekti.
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Pandeminin kökenleri hakkında bağımsız olarak araştırmalar yapan Drastic grubunun koordinatörü, yarasaların görüntülerini televizyon kanalı Sky'a temin etti.
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Koordinatör, güvenlik nedenleriyle Billy Bostickson takma adını kullanıyor ve yarasaların Wuhan'daki laboratuvarlarda barındırıldığı konusunda uzun süredir ısrar ediyor.
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