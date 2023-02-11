DSÖ uyardı: Deprem sonrası salgın tehlikesi!
Dünya Sağlık Örgütü, 10 ilde can kayıplarına yol açan depremin ardından 'salgın hastalık' uyarısında bulundu.
Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin yankıları devam ederken bir ciddi uyarı da Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) geldi. DSÖ, yaptığı açıklama ile deprem bölgesi için 'salgın' riskine dikkat çekti.
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan ve 10 şehirde şiddetli bir yıkıma yol açan depremin ardından pek çok depremzede ve bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına katılan vatandaş tarafından acil olarak mobil tuvalet ihtiyacı çağrısında bulunulmuştu.
Deprem bölgesine sevk edilen mobil tuvaletlerin sayısının yetersiz olduğuna dikkat çeken uzmanlar, hijyen koşulları sebebiyle ortaya çıkabilecek bir salgının deprem bölgesi için felaket olacağını ifade etti.
10 ilde, 13 milyonluk nüfusu etkileyen depremin pek çok noktada su ve yeterli gıdaya erişimi kısıtlaması ve soğuk hava şartları, salgın hastalık riskini de artırıyor. Halihazırda çalışmalarını sahada sürdüren DSÖ Türkiye Ülke Ofisi Temsilcisi Batyr Berdyklychev, gelişmeleri Hürriyet’e değerlendirdi.