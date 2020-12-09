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  3. 09 Aralık 2020 10:22

DSÖ'den korkutan aşı açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşı çalışmalarına ilişkin korkutan bir açıklama geldi. Açıklamada, aşıların koronavirüse karşı "bağışıklık duvarı" oluşturmaktan çok uzakta olduğu belirtildi.

DSÖ'den korkutan aşı açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip corona virüs (Covid-19) karşı aşıların, salgınla savaşmak için müthiş bir araç olduğunu, bununla beraber toplumda "bağışıklık duvarı" oluşturabilme kabiliyetinden "çok uzakta" olduklarını belirtti.

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DSÖ'den korkutan aşı açıklaması

Sözcü Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısının İngiltere'de yaygın kullanımına başlanmasının, bu ülkede ve Avrupa'da "üçüncü bir dalgayı" engelleyip engellemeyeceğine ilişkin soruyu cevapladı.

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DSÖ'den korkutan aşı açıklaması

Salgında "birinci, ikinci dalga" gibi ifadeleri kullanmadığını belirten Harris, aslında Covid-19 salgınında virüsün geniş çapta yayılmasının​​​​​​​ sürekli bir durum arz ettiğini vurguladı.

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DSÖ'den korkutan aşı açıklaması

Harris, "Aşılar harika araçlar ve (salgında) çok yardımcı olacaklar. Ancak artan risk durumunda ve bir çeşit bağışıklık duvarı oluşturmasındaki etkisi hala çok uzakta" dedi. 

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