DSÖ'den korkutan aşı açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşı çalışmalarına ilişkin korkutan bir açıklama geldi. Açıklamada, aşıların koronavirüse karşı "bağışıklık duvarı" oluşturmaktan çok uzakta olduğu belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip corona virüs (Covid-19) karşı aşıların, salgınla savaşmak için müthiş bir araç olduğunu, bununla beraber toplumda "bağışıklık duvarı" oluşturabilme kabiliyetinden "çok uzakta" olduklarını belirtti.
Sözcü Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısının İngiltere'de yaygın kullanımına başlanmasının, bu ülkede ve Avrupa'da "üçüncü bir dalgayı" engelleyip engellemeyeceğine ilişkin soruyu cevapladı.
Salgında "birinci, ikinci dalga" gibi ifadeleri kullanmadığını belirten Harris, aslında Covid-19 salgınında virüsün geniş çapta yayılmasının sürekli bir durum arz ettiğini vurguladı.