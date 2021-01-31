DSÖ'den AB'ye eleştiri: Salgın sürecini uzatabilir

Avrupa Komisyonu, aşıları devletler tarafından verilen 'ihracat iznine' tabi tutan yönetmeliği kabul ederken, Ticaretten Sorumlu Komisyon Üyesi Valdis Dombrovskis kurulan mekanizmanın amacının aşı üretimi hakkında kesin bilgi sahibi olmak ve şirketlerin bunları nereye göndermek istediklerini bilmek olduğunu açıkladı.