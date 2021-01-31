DSÖ'den AB'ye eleştiri: Salgın sürecini uzatabilir
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AB tarafından aşı ihracatını kontrol etmek amacıyla başlatılan ihracat prosedürünü eleştirdi. DSÖ, bu ve bunun gibi önlemlerin salgını uzatma riski taşıdığını söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşı ihracatını kontrol etmek için Avrupa Birliği (AB) tarafından başlatılan ihracat prosedürünü eleştirerek bu tür önlemlerin salgını uzatma riski taşıdığını ifade etti.
AB, İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca ile aşı tedariki konusunda yaşanan tartışmaların ardından birlik topraklarında üretilen aşıların ihracına kontroller getirileceğini duyurdu.
AB'nin aşıların ihracatını kontrol etmek için kontrol mekanizması başlatma kararı, Covid-19 aşısı üreten AstraZeneca'nın Avrupa ülkelerine teslimatlarında gecikme yaşanacağını duyurması ile başlayan kriz sırasında geldi.
Avrupa Komisyonu, aşıları devletler tarafından verilen 'ihracat iznine' tabi tutan yönetmeliği kabul ederken, Ticaretten Sorumlu Komisyon Üyesi Valdis Dombrovskis kurulan mekanizmanın amacının aşı üretimi hakkında kesin bilgi sahibi olmak ve şirketlerin bunları nereye göndermek istediklerini bilmek olduğunu açıkladı.