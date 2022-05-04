DSÖ'den endişelendiren açıklama: Omicron'un 2 yeni varyantı tespit edildi

Covid-19 varyantlarından ötürü DSÖ'nün Amerikalar ve Afrika Bölgesi'nde vaka artışlarının yükseldiğini dile getiren Ghebreyesus, "Omicron varyantını tespit eden Güney Afrikalı araştırmacılar, BA.4 ve BA.5 olmak üzere iki yeni alt varyant daha keşfetti. Güney Afrika'da son günlerdeki vaka artışlarının sebebinin bu varyantlar olduğu bildirildi." diye konuştu.