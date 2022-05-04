DSÖ'den endişelendiren açıklama: Omicron'un 2 yeni varyantı tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde baskın varyant olan Omicron'un Güney Afrika'da 2 yeni alt varyantının tespit edildiğini açıkladı.
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Covid-19'a dair son gelişmeler ve küresel aşılamadaki eşitsizliğe değindi.
Ghebreyesus, haftalık küresel Kovid-19 ölümlerinde düşüşün sürdüğünü belirterek, "Mart 2020'den bu yana haftalık en düşük Covid-19 kaynaklı can kaybı görüldü. Bu eğilim sevindirici olmakla beraber manzaranın tamamını göstermemektedir" dedi.
Covid-19 varyantlarından ötürü DSÖ'nün Amerikalar ve Afrika Bölgesi'nde vaka artışlarının yükseldiğini dile getiren Ghebreyesus, "Omicron varyantını tespit eden Güney Afrikalı araştırmacılar, BA.4 ve BA.5 olmak üzere iki yeni alt varyant daha keşfetti. Güney Afrika'da son günlerdeki vaka artışlarının sebebinin bu varyantlar olduğu bildirildi." diye konuştu.
"BİRÇOK ÜLKEDE VİRÜSÜN NE ŞEKİLDE EVRİLECEĞİNİ GÖREMİYORUZ"
Ghebreyesus, bu alt varyantların diğerlerine kıyasla ağır hastalık ve ölümlere sebep olup olmadığına dair kesin bir bilgi bulunmadığını belirterek, "Erken verilerin gösterdiğine göre Kovid-19 aşılamaları, ağır hastalık ve ölümlere karşı koruyucu nitelikte." dedi.