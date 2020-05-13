DSÖ'den korkutan açıklama: ''Koronavirüs kalıcı olabilir''
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, koronavirüsün, HIV gibi kalıcı olabileceği açıklamasında bulundu.
Ryan, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, Örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı.
Dünyanın pek çok ülkesinde normal yaşama yeniden dönüş için "önlemlerin gevşetilmesine" yönelik adımlar atıldığını belirten Ryan, bununla birlikte salgının kontrol altına alınabilmesi için "çok uzun bir yol" olduğunu vurguladı. Ryan, "Hepimiz, yeni salgın dalgaları tespit edilmeden tecritlerin gevşetilmesi durumunda halk sağlığı ve ekonomik felaketlerin kısır döngüsünün ortaya çıkmasından endişe ediyoruz." ifadesini kullandı.