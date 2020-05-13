  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 13 Mayıs 2020 21:47

DSÖ'den korkutan açıklama: ''Koronavirüs kalıcı olabilir''

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, koronavirüsün, HIV gibi kalıcı olabileceği açıklamasında bulundu.

DSÖ'den korkutan açıklama: ''Koronavirüs kalıcı olabilir''

Ryan, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, Örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı.

1/ 7
DSÖ'den korkutan açıklama: ''Koronavirüs kalıcı olabilir''

Dünyanın pek çok ülkesinde normal yaşama yeniden dönüş için "önlemlerin gevşetilmesine" yönelik adımlar atıldığını belirten Ryan, bununla birlikte salgının kontrol altına alınabilmesi için "çok uzun bir yol" olduğunu vurguladı. Ryan, "Hepimiz, yeni salgın dalgaları tespit edilmeden tecritlerin gevşetilmesi durumunda halk sağlığı ve ekonomik felaketlerin kısır döngüsünün ortaya çıkmasından endişe ediyoruz." ifadesini kullandı.

2/ 7
DSÖ'den korkutan açıklama: ''Koronavirüs kalıcı olabilir''

"En büyük umudumuz çok etkili bir aşı"

3/ 7
DSÖ'den korkutan açıklama: ''Koronavirüs kalıcı olabilir''

Kovid-19'a yönelik aşı çalışmaları hakkındaki bir soru üzerine ise Ryan, "Şunu masaya koymanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu virüs toplumlarımızda endemik olarak kalabilir. Bu virüs çekip gitmeyebilir." uyarısını yaptı.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM