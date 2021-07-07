DSÖ’den korona virüse karşı ''hayat kurtaran'' ilaç tavsiyesi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde Covid-19 hasta bakım kılavuzlarını güncelleyerek ağır vakalar için "hayat kurtaran" yeni bir ilaç tavsiyesini ekledi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), interlökin-6 reseptör blokerleri grubundaki ilaçların 'kortikosteroid' ile birlikte kullanıldığında ağır ve kritik Covid-19 hastalarında hayat kurtardığını açıkladı.
Elde edilen bulguların, ilaçlar üzerinde yaptıkları en geniş analizin sonucu olduğunu belirten Dünya Sağlık Örgütü, 27 klinik araştırmaya katılan 11 hastadan elde edilen verilerin dikkate alındığını ifade etti.
Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde yayınlanan çalışma, DSÖ tarafından King's College London, Bristol Üniversitesi, University College London ve Guy's ve St Thomas' NHS Foundation Trust ile birlikte koordine edildi.
DSÖ açıklamasında, Eylül 2020'de kortikosteroidler önerilmesinin ardından Covid-19'a karşı etkili olduğu tespit edilen ilk ilaçlar olduğu vurgulandı.