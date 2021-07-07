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  4. DSÖ’den korona virüse karşı ''hayat kurtaran'' ilaç tavsiyesi

DSÖ’den korona virüse karşı ''hayat kurtaran'' ilaç tavsiyesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde Covid-19 hasta bakım kılavuzlarını güncelleyerek ağır vakalar için "hayat kurtaran" yeni bir ilaç tavsiyesini ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), interlökin-6 reseptör blokerleri grubundaki ilaçların 'kortikosteroid' ile birlikte kullanıldığında ağır ve kritik Covid-19 hastalarında hayat kurtardığını açıkladı.

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Elde edilen bulguların, ilaçlar üzerinde yaptıkları en geniş analizin sonucu olduğunu belirten Dünya Sağlık Örgütü, 27 klinik araştırmaya katılan 11 hastadan elde edilen verilerin dikkate alındığını ifade etti.

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Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde yayınlanan çalışma, DSÖ tarafından King's College London, Bristol Üniversitesi, University College London ve Guy's ve St Thomas' NHS Foundation Trust ile birlikte koordine edildi.

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DSÖ açıklamasında, Eylül 2020'de kortikosteroidler önerilmesinin ardından Covid-19'a karşı etkili olduğu tespit edilen ilk ilaçlar olduğu vurgulandı.

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