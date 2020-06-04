DSÖ'den, koronavirus salgınında ikinci dalga uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’un tekrar yükselişe geçebileceği riskinin bulunduğunu ve gerekli önlemlerin alınmaması halinde yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini belirtti.
DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeniden yükselişe geçebileceğini ve virüsün durdurulmamasının yıkıcı sonuçları olabileceğini ifade etti.
İnternet üzerinden düzenlenen çevrimiçi brifingde konuşan Kluge, “İkinci dalga kaçınılmaz değil, ancak giderek artan sayıda ülke kısıtlamaları kaldırıyor. Covid enfeksiyonunun tekrar yükselişe geçmesi gibi açık bir tehdit var, eğer durdurulmazsa ikinci bir dalga gelebilir ve çok yıkıcı olabilir” dedi.
Kluge, “Bugün, işler yılın başında olduğundan daha iyi değil" diyerek “Hala Covid için ne bir aşı ne de tedavimiz bulunuyor” ifadelerini kullandı.
Rus uzmanlar da yeni bir Kovid-19 dalgası olasılığını dışlamıyor. Rospotrebnadzor (Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu) Başkanı Anna Popova, Kovid-19’un ikinci dalgasının sonbaharda diğer solunum yolu enfeksiyonlarıyla birlikte ortaya çıkacabileceğini ve daha şiddetli seyredebileceğini belirtmişti.