DSÖ'den koronavirüs varyantları için yeni karar
Dünya Sağlık Örgütü, Covid varyantlarının ülke isimleriyle anılmasını ve ülkelerin damgalanmasını engellemek için Yunan alfabesinden faydalanacağını açıkladı.
DSÖ'nün yeni planına göre, ilk tespit edilen varyant olan İngiliz varyantının (B.1.1.7) Yunan alfabesinin ilk harfi Alpha ile adlandırılacağı açıklanırken, Güney Afrika'nın varyantı 'Covid Beta', Brezilya varyantı 'Covid Gamma', Hindistan varyantının da 'Covid Delta' olarak adlandırılacağı bildirildi.
DSÖ'nün Covid-19 direktörü Maria Van Kerkhove, değişikliğin kamuoyunda yer alan tartışmaya yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.
Kerkhove, Varyantları tespit etmek ve bildirmek için hiçbir ülke damgalanmamalıdır” derken, 'Etiketler basit, söylemesi ve hatırlaması kolay. Geniş bir istişare ve çeşitli potansiyel sistemlerin gözden geçirilmesinden sonra seçilen bir sistem olan Yunan alfabesine dayanıyor” ifadelerini kullandı.
Kerkhove, varyantların Yunan alfabesiyle nitelenmelerinin 'Mevcut bilimsel isimlerin yerini almayacaklarını' da sözlerine ekledi.