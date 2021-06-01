DSÖ'den koronavirüs varyantları için yeni karar

Kerkhove, Varyantları tespit etmek ve bildirmek için hiçbir ülke damgalanmamalıdır” derken, 'Etiketler basit, söylemesi ve hatırlaması kolay. Geniş bir istişare ve çeşitli potansiyel sistemlerin gözden geçirilmesinden sonra seçilen bir sistem olan Yunan alfabesine dayanıyor” ifadelerini kullandı.