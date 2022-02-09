DSÖ'den kötü haber: Yeni varyant daha bulaşıcı ve yaygın hale gelecek

Covid-19 teknik lideri, DSÖ’nün, alt varyantın Omicron vakalarında hızlı bir artış ve ardından keskin bir düşüş gören ülkelerde yeni enfeksiyonlarda artışa neden olup olmadığını görmek için BA.2'yi izlediğini söyledi.

Van Kerkhove, araştırmaların devam ettiğini belirtmesine rağmen, her iki alt varyantın neden olduğu enfeksiyonların ciddiyetinde bir fark belirtisi olmadığını vurguladı.