DSÖ'den kötü haber: Yeni varyant daha bulaşıcı ve yaygın hale gelecek
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, Omicron'un alt varyantı BA.2'nin daha bulaşıcı olduğunu ve daha yaygın hale geleceğini açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, Omicron’un alt varyantı BA.2 ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Yeni varyantın (BA.2) Omicron’un orijinal halinden (BA.1) daha bulaşıcı olduğunu belirten yetkililer, BA.2’nin dünya çapında yaygınlaşacağını söyledi.
'BA.2'NİN TESPİTİNDE ARTIŞ GÖRMEYİ BEKLİYORUZ’
Covid-19 teknik heyet lideri Maria Van Kerkhove, küresel sağlık kurumunun Omicron'un dört farklı versiyonunu izlediğini belirtirken, halihazırda baskın olan BA.1 versiyonundan daha bulaşıcı olan BA.2 alt varyantının muhtemelen daha yaygın hale geleceğini aktardı.
Van Kerkhove, DSÖ'nün sosyal medya platformlarında canlı yayınlanan bir soru-cevap oturumu sırasında "BA.2, BA.1'den daha bulaşıcıdır, bu nedenle dünya çapında BA.2'nin tespitinde artış görmeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Covid-19 teknik lideri, DSÖ’nün, alt varyantın Omicron vakalarında hızlı bir artış ve ardından keskin bir düşüş gören ülkelerde yeni enfeksiyonlarda artışa neden olup olmadığını görmek için BA.2'yi izlediğini söyledi.
Van Kerkhove, araştırmaların devam ettiğini belirtmesine rağmen, her iki alt varyantın neden olduğu enfeksiyonların ciddiyetinde bir fark belirtisi olmadığını vurguladı.