DSÖ'den tedirgin eden yeni salgın uyarısı

"SIRADAKİ PANDEMİNİN ARBOVİRÜSLERDEN OLMASI BÜYÜK İHTİMAL"

Briand, "2003'te Sars ile ve 2009'da influenza salgınıyla birlikte bu tür salgınların gelebileceğini görmüştük. Sıradaki pandeminin arbovirüslerden olması çok büyük ihtimal. Ayrıca riskin arttığına dair bazı işaretler de var" dedi.