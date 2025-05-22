Duba restoranın halatları koptu, müşteriler ve personel suların ortasında kaldı
Şanlıurfa'da Fırat Nehri üzerinde bulunan bir duba restoran halatının kopması sonucu akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Nehir ortasında mahsur kalan müşteri ve personelin yardımına sahil güvenlik ekipleri koşarken kurtarma operasyonu saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kıyısı bulunan bağlı Fırat Nehri’ne demirlenmiş duba restoranda meydana geldi.
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İddiaya göre, duba restoranın nehir üzerindeki sabitlenmesini sağlayan halatın henüz nedeni öğrenilmeyen bir şekilde kopmasıyla birlikte tek katlı yapı akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.
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Kısa sürede kıyıdan uzaklaşan restoranda bulunan müşteri ve çalışanlar paniğe kapılarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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