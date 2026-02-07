Dudak uçuklatan hata: Yanlışlıkla 40 milyar dolarlık Bitcoin dağıtıldı!

Güney Kore’deki kripto para sektörü, akıllara durgunluk veren bir olaya sahne oldu. Ülkenin önde gelen kripto para borsalarından Bithumb, kullanıcılarına yanlışlıkla 620 bin Bitcoin gönderdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre olay dün 19.00 sıralarında yapılan bir promosyon etkinliği sırasında meydana geldi. Kullanıcılara dağıtılacak ödül miktarını sisteme giren bir çalışan ülkenin resmi para birimi "Won" yerine Bitcoin’in kısaltması olan "BTC"’yi kullandı. Bunun üzerine 249 kullanıcıya toplam 620 bin Bitcoin transfer edildi.