Dudak uçuklatan hata: Yanlışlıkla 40 milyar dolarlık Bitcoin dağıtıldı!
Güney Kore merkezli kripto para borsası Bithumb, yanlışlıkla kullanıcılarına 620 bin Bitcoin gönderdi. Toplam değeri 40 milyar doları aşan Bitcoin'lerin büyük bir bölümünün geri alındığı bildirildi.
Güney Kore’deki kripto para sektörü, akıllara durgunluk veren bir olaya sahne oldu. Ülkenin önde gelen kripto para borsalarından Bithumb, kullanıcılarına yanlışlıkla 620 bin Bitcoin gönderdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre olay dün 19.00 sıralarında yapılan bir promosyon etkinliği sırasında meydana geldi. Kullanıcılara dağıtılacak ödül miktarını sisteme giren bir çalışan ülkenin resmi para birimi "Won" yerine Bitcoin’in kısaltması olan "BTC"’yi kullandı. Bunun üzerine 249 kullanıcıya toplam 620 bin Bitcoin transfer edildi.
Her bir kullanıcının hesabına değeri yaklaşık 166 milyon dolar olan 2 bin 490 Bitcoin gönderilirken, hatanın toplam bedeli 41 milyar doları aştı. Bazı kullanıcıların hesaplarına yatan devasa tutarı fark edip satış yapmasıyla birlikte, borsadaki Bitcoin fiyatında kısa süreli bir düşüş yaşandı.
Bithumb yönetimi, hatanın fark edilmesinin ardından acil durum prosedürlerini devreye sokarak söz konusu kullanıcıların hesaplarından yapılan para çekme ve transfer işlemlerini durdurdu.
125 Bitcoin kurtarılamadı
Firmadan yapılan son açıklamada ise kullanıcılara yanlışlıkla gönderilen 620 bin Bitcoin'in 618 bin 212’sinin olayın ardından anında geri alındığı belirtildi. Kullanıcılar tarafından satışı gerçekleştirilen bin 788 Bitcoin’in yüzde 93’ünün geri toplanarak zararın telafi edildiği aktarılırken, 125 Bitcoin’i geri almaya yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.