Dudak uçuklatan uzay projesi ortaya çıktı
Çin uzay araştırmalarına ve çalışmalarına hızla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çin Ulusal Uzay İdaresi CNSA, Zhurong keşif aracının Mars'taki 100. günü nedeniyle Kızıl Gezegen'den yeni kareler paylaşmıştı.
Söz konusu devasa uzay gemisi projesi, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığına bağlı bir finansman kuruluşu olan NSFC'ye (Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı) ait bir araştırmanın parçası. NSFC'nin web sitesinde paylaşılan araştırmanın özetinde devasa uzay gemileri, "Uzaydaki kaynakların gelecekteki potansiyel kullanımı, evrenin keşfi ve yörüngede uzun süreli yaşam imkanı sağlayan büyük havacılık aracı" olarak tanımlanıyor.
NSFC, bilim insanlarından yeni, hafif tasarım yöntemleri ve devasa gemileri uzayda güvenli şekilde monte etmek için yeni teknikler üstünde araştırma yapmalarını istiyor. Eğer söz konusu proje için onay çıkarsa, fizibilite çalışması 5 yıl sürecek ve 2.3 milyon dolarlık bütçe ayrılacak.
Devasa uzay gemileri insanlara bilim kurgu filmlerinden fırlamış, çılgın bir proje gibi geliyor. Fakat işin iç yüzü öyle değil. NASA'nın eski baş teknoloji uzmanlarından biri olan Mason Peck, bu fikrin yıllardır olduğunu ve genelinde bir mühendislik sorunu olduğunu söyledi.
Cornell Üniversitesinde profesör olan Peck, "Devasa uzay gemileri mümkün. sorunları aşılamaz engeller olarak değil, ölçek sorunu olarak tanımlıyorum" dedi.