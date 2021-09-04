Dudak uçuklatan uzay projesi ortaya çıktı

Devasa uzay gemileri insanlara bilim kurgu filmlerinden fırlamış, çılgın bir proje gibi geliyor. Fakat işin iç yüzü öyle değil. NASA'nın eski baş teknoloji uzmanlarından biri olan Mason Peck, bu fikrin yıllardır olduğunu ve genelinde bir mühendislik sorunu olduğunu söyledi.