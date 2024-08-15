Düdüklü tencere bomba gibi patladı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düdüklü tencerenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre olay, saat 10.00 sıralarında Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi.
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Çocukları için yemek yapmak isteyen 4 çocuk annesi B.Ö., ocaktaki düdüklü tencereyi açmak istediği sırada büyük bir gürültü ile patladı.
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Patlama nedeniyle mutfakta hasar meydana gelirken, B.Ö.'nin ellerinde ve yüzünde yaralar oluştu.
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Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından B.Ö., Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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