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Düdüklü tencere bomba gibi patladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düdüklü tencerenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
Düdüklü tencere bomba gibi patladı - Resim: 1

Edinilen bilgilere göre olay, saat 10.00 sıralarında Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi.

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Düdüklü tencere bomba gibi patladı - Resim: 2

Çocukları için yemek yapmak isteyen 4 çocuk annesi B.Ö., ocaktaki düdüklü tencereyi açmak istediği sırada büyük bir gürültü ile patladı.

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Düdüklü tencere bomba gibi patladı - Resim: 3

Patlama nedeniyle mutfakta hasar meydana gelirken, B.Ö.'nin ellerinde ve yüzünde yaralar oluştu. 

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Düdüklü tencere bomba gibi patladı - Resim: 4

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından B.Ö., Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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